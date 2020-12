Antwerp overwintert Europees na verdiende zege en gaat volgende week op het veld van Tottenham voor groepswinst

Feestje op de Bosuil – en in duizenden huiskamers in en rond Deurne-Noord. Antwerp plaatste zich voor de 1/16de finales van de Europa League, na een 2-1-zege tegen Ludogorets. Volledig verdiend. De mannen van Ivan Leko lieten nog heel wat grote kansen liggen, maar schrijven alweer geschiedenis. Nu nog gelijkspelen op Tottenham en ook de groepswinst is binnen.

Leko koos ervoor om Mbokani opnieuw op de bank te zetten. Benavente verving hem al in de heenmatch én vorige week tegen LASK en dat liep aardig, dus waarom ook niet. Even vreesden we dat aanvoerder Haroun verstek moest geven, omdat hij in het weekend last had en Boya een beetje langer dan de rest bleef opwarmen. Maar hij stond er, zoals steeds.

Tegen OHL creëerde Antwerp kans na kans, we waren benieuwd of dat ook op het Europese toneel zou lukken. Je zou verwachten van niet, want Ludogorets werd toch al negen jaar op rij Bulgaars kampioen. Maar dat leek gisteren echt niet veel voor te stellen. Het werd van het kastje naar de muur getikt door Antwerp, dat negentig procent balbezit leek te hebben en doelman Stoyanov constant onder vuur nam. We maken u niks wijs als we stellen dat het na 45 minuten spelen 5-0 had kunnen staan. Een bloemlezing.

Alweer Hongla

Na drie minuten moest Gerkens al scoren, maar devieerde hij de perfecte assist van Miyoshi naast. Na 25 minuten moest Benavente de bal vanaf drie meter in een leeg doel leggen, alweer op assist van Miyoshi, maar hij lepelde het leer onbegrijpelijk over. Na 31 minuten vlamde Gerkens vlak naast. Na 34 minuten kopte Seck na een corner naast de bal. Na 38 minuten schoot Juklerod overhoeks naast. Na 39 minuten mikte Gerkens op de paal. Leko werd er helemaal gek van. Maar gelukkig voor hem, beste lezer, werd er ergens tussendoor wel degelijk gescoord. En hoe! Na twintig minuten kreeg Hongla de bal toegespeeld, legde hij hem klaar voor zijn rechter en trapte hij vanaf 25 meter genadeloos binnen. Een heerlijk doelpunt van de Kameroense middenvelder. Werd zijn goal net als tegen OHL ook de winning goal?

Neen, toch niet. Met een kwartier vertraging kreeg Antwerp na al die gemiste kansen alsnog het deksel op de neus. De bezoekers kwamen veel beter uit de kleedkamer en hadden al misten in de eerste twee minuten nog twee prima mogelijkheden, maar scoorden even later tóch. Na een knappe aanval kon Despodov Butez kloppen en stond het plots 1-1. Ongeloof bij ‘iedereen’ in het stadion. Antwerp stond ineens te verdedigen als miniemen en moest zich dringend herpakken, want ook tussen LASK en Tottenham stond het 1-1. Alles kon dus nog in de poule.

Eindelijk De Laet

Hongla nam dan nog maar eens het heft in handen. Dit keer stuurde hij Juklerod diep en alleen voor doel. De 2-1 moest op het bord komen, maar de Noor trapte tegen de paal. Even later werd hij samen met Benavente gewisseld. Leko hoopte dat Benson en Ampomah meer efficiëntie zouden tonen. Maar uiteindelijk was het geen wisselspeler die het verschil maakte, wel ouwe getrouwe Ritchie De Laet. De verdediger werkte een vrijschop van Refaelov binnen, goed voor zijn eerste goal van het seizoen – eindelijk, zal hij zelf denken – en vrijwel zeker de kwalificatie. Tottenham had er in Oostenrijk immers ook al 1-2 van gemaakt.

Uiteindelijk werd het op de Bosuil ook nog 3-1. Miyoshi bleef maar gaan en bood Benson nog een doelpunt op een schoteltje. De winger was door het dolle heen, net als zijn ploegmaats, die wisten dat het binnen was en dat ze zich mogen opmaken voor een nieuwe loting, op 14 december. Maar eerst: de galamatch op Tottenham, dat zowaar nog punten liet liggen op LASK en op een 3-3-draw bleef steken. In Londen volstaat voor de Great Old dus een gelijkspel voor de groepswinst. Ongelofelijk.