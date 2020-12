OVERZICHT. De zoektocht naar de perfect quizzer: al 64 jaar lang op de Vlaamse televisie

Wint Ella Leyers dit jaar ‘De slimste mens ter wereld’? Of wie weet gaat onze hoofdredactrice Liesbeth Van Impe met de hoofdprijs lopen. We weten het binnen een paar weken. Het quizprogramma van Woestijnvis loopt al enkele jaren op televisie. Maar het is lang niet de eerste quiz op de Vlaamse tv. Al 64 jaar lang wordt er gezocht naar de ideale quizzer in verschillende programma’s. Een overzicht.