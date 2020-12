Warner Bros. zal “Matrix 4”, “Dune” en alle andere nieuwe films gratis streamen op HBO Max

Warner Bros. heeft donderdag aangekondigd dat het alle nieuwe films die in 2021 uitkomen in de Verenigde Staten gratis zal streamen op het platform HBO Max. Dat zal dus op hetzelfde moment zijn dat de films in de zalen komen. Op die manier wilt het bedrijf zich aanpassen aan de moeilijkheden van de coronapendemie.

Streaming wordt steeds belangrijker, dat bewijst Warner Bros. donderdag opnieuw na de mededeling dat het vanaf 2021 alle nieuwe films meteen online zal gooien om te streamen.

Bioscopen hebben het moeilijk gekregen door de coronapandemie, maar streamingplatformen als Netflix en Amazon zijn dankzij de pandemie aan het boomen. “We leven momenteel in een vreemde periode en dus moeten we creatief zijn om oplossingen te vinden”, legde Ann Sarnoff van Warner Bros. uit. Ze voegde eraan toe dat er minstens 17 films zullen gestraemd worden, waaronder “Dune”, “Matrix 4”, “The Suicide Squad” en “Tom & Jerry”.

De films zullen een maand lang te zien zijn, maar zullen nadien ook verdwijnen. Het experiment zal een jaar duren maar wat het betekent voor de nationale markt is nog niet duidelijk. De optie om de nieuwe films te streamen zal trouwens enkel in de Verenigde Staten gelden aangezien HBO Max in geen enkel ander land beschikbaar is.