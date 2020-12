Hoewel radiotelescoop Arecibo is ingestort sluit de site niet

De radiotelescoop van Arecibo op Puerto Rico, de tweede grootste ter wereld, mag dan dinsdag wel zijn ingestort, het observatiestation sluit niet, zo heeft de eigenaar, de National Science Foundation (NSF) donderdag op een persconferentie aangekondigd.

De NSF “sluit het observatorium van Arecibo niet”, zei directeur astronomie Ralph Gaulme, zonder in te gaan op de toekomst van de site. Hij zei “diep bedroefd” te zijn over het verlies van de radiotelescoop “die een mooie toekomst met talrijke en impressionante wetenschappelijk resultaten” had.

Nadat eerder twee kabels waren afgeknapt, stortte de 57 jaar oude telescoop met een diameter van 305 meter uiteindelijk in.

