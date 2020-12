President Macron kondigt dag van nationale rouw af na overlijden Valéry Giscard d’Estaing

De Franse president Emmanuel Macron heeft donderdag voor komende woensdag een dag van nationale rouw afgekondigd naar aanleiding van het overlijden van oud-president Valéry Giscard d’Estaing, een “centrale figuur in de geschiedenis van onze Republiek”.

In een toespraak tot zijn volk zei de huidige president dat de overledene en zijn familie “uit bescheidenheid” geen nationale hommage hebben gewenst. Dat staat in contrast met hetgeen er is gebeurd na het heengaan van Jacques Chirac in 2019. Wel komt er op de geboortedag van Giscard, 2 februari, een plechtige hommage in het Europees Parlement in Straatsburg, aldus Macron.

Uit de omgeving van de oud-president luidt dat Giscard zaterdag wordt begraven in Authon (Loir-et-Cher) naast zijn jongste dochter die in 2018 na een slepende ziekte is overleden. De begrafenis zal “in strikte intimiteit” plaatsvinden.

