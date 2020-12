Milan (zonder Saelemaekers) door naar volgende ronde, Dennis Praet onderuit met Leicester

AC Milan is zeker van de 1/16de finales van de Europa League. Leicester was al geplaatst, maar ging zowaar onderuit bij Zorya Loehansk .

In Groep G was Leicester City al zeker van de 1/16de finales. Bij Zorya Loehansk werd wel met 1-0 verloren. Dennis Praet startte in de basis, maar werd na 78 minuten vervangen. Youri Tielemans kreeg rust. Braga won met 2-4 bij AEK Athene en is nu ook geplaatst.

In Groep H versloeg AC Milan Celtic Glasgow met 4-2. De Schotten kwamen 0-2 voor, maar de Italianen zetten de situatie recht. Alexis Saelemaekers zat de hele match op de bank.

Lille won met 2-1 van Sparta Praag, waardoor Milan en Lille zeker zijn van de volgende ronde.



In Groep I stoot Villarreal door na een 0-1-zege bij Sivasspor, in Groep K is Dinamo Zagreb (dat met 0-2 won bij Feyenoord) nu zeker van kwalificatie.