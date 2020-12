Nieuwe tegenslag voor Trump in strijd om verkiezingszege

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de zoveelste nederlaag geleden bij zijn hardnekkige pogingen zijn verlies bij de presidentsverkiezingen terug te draaien. Het Hooggerechtshof van de staat Wisconsin weigerde een klacht van het kamp-Trump.

De advocaten van de president hadden onder andere willen bereiken dat meer dan 220.000 per post uitgebrachte stemmen niet zouden meetellen. Het zou vooral om stemmen voor de Democraat Joe Biden gaan. Ook wanneer het gerecht bevoegd zou zijn de klacht toch te onderzoeken, moet dit voor een lagere instantie gebeuren, zei één van de rechters van het Hooggerechtshof van Wisconsin.

Deze staat heeft onlangs bevestigd dat Trumps Democratische rivaal Joe Biden daar de meerderheid had behaald. Dat maakte de landelijke overwinning van Biden nog steviger. Die vergaarde volgens Amerikaanse media 306 kiesmannen/vrouwen voor het Electoral College, Trump 232. Een meerderheid van 270 volstaat om president te worden. In Wisconsin verloor Trump in de “popular vote” met ongeveer 20.700 stemmen verschil.

Geen vooruitgang

Het huidige Republikeinse staatshoofd heeft tot nu toe geen vooruitgang geboekt met rechtszaken in de staten die van doorslaggevend belang waren voor de verkiezingszege van Biden. Hij spreekt steeds over fraude, maar kon dat niet hard maken.

Volgens de wet liggen de resultaten van elke staat vast als ze niet voor 8 december succesvol zijn aangevochten. De winnaar van de presidentsverkiezingen wordt definitief aangewezen door het Electoral College op 14 december bijeenkomt.