ONZE PUNTEN. Sven Kums kan zwakke vorm bij Gent niet verbergen, ook Bezus en Arslanagic gebuisd

Opnieuw ging AA Gent onderuit. Ook thuis werd in de Europa League verloren. Het gaat van kwaad naar erger.

Sinan Bolat 6

Keek meestal werkloos toe maar was toch kansloos bij de Tsjechische doelpunten.

Andreas Hanche-Olsen 6

Vocht heel wat bitse duels uit maar was niet zo secuur in zijn tussenkomsten in vergelijking met de voorbije wedstrijden.

Dino Arslanagic 4

Kreeg nog eens een speelkans maar liet zijn mannetje lopen bij de 0-1. Oogde niet altijd even scherp in zijn tussenkomsten.

Nurio Fortuna 5

Werkte een eerder anonieme partij af en kon evenmin zijn team behoeden van een nieuwe nederlaag.

Alessio Castro-Montes 5 (56’)

Morste niet zoals vertrouwd met zijn krachten. Leed wel net iets te vaak balverlies. Iets voor het uur gewisseld.

Elisha Owusu 6 (62’)

Stond opnieuw garant voor het betere defensieve huiswerk. Stond echter machteloos bij de foutjes van zijn ploegmakkers.

Niklas Dorsch 6

Verving in extremis Odjidja die tijdens de opwarming afhaakte. Wisselvallig in zijn acties maar wel goed voor de assist bij de 1-2.

Sven Kums 4

Kan niet verbergen dat hij allesbehalve in een bloedvorm steekt. Leverde bovendien heel wat povere hoekschoppen af.

Milad Mohammadi 6

Was andermaal alomtegenwoordig op zijn flank. Zowel defensief als offensief zeer actief.

Roman Yaremchuk 6

Was opnieuw van de partij en werkte zich uit de naad voor zijn ploegmakkers. Vaak nogal ongelukkig in zijn keuzes.

Osman Bukari 5

Etaleerde herhaaldelijk zijn startsnelheid maar kon opnieuw twee loepzuivere kansen niet verzilveren.

Tim Kleindienst 5 (56’)

Bleek eindelijk hersteld van een pittige coronabesmetting en mocht al vroeg na rust invallen.

Roman Bezus 4 (62’)

Kwam Owusu aflossen. Grossierde ook nu weer in foute keuzes en slechte passes.