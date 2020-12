Het verhaal van een horrordag op een camping in Middelkerke die een jonge vader het leven kostte

Middelkerke -

Wanneer twee agenten in de nacht van 6 op 7 december 2017 een auto met drie inzittenden aan de kant van de weg zetten in Middelkerke, hebben ze nog geen besef van de gruwel die zich even daarvoor heeft afgespeeld op een camping vlakbij. Tot ze in de koffer een ontdekking doen die alle verbeelding tart en het begin van een onwaarschijnlijke nacht betekent. Reconstructie van een horrordag in caravan 116.