Dokter Staf gaat op zoek naar de wortels van ons seksueel gedrag: seks zit tussen de oren

Seks. Dat is meer dan lust en liefde. Niet alleen biologische factoren bepalen hoe we naar seks kijken, ook de maatschappij waarin we leven beslist mee. “Iedereen verschilt en niemand hoeft te passen in een vakje. Maar dat kan wel leiden tot problemen binnen relaties tussen man en vrouw, ouders en kinderen of vrienden”, zegt huisarts Staf Henderickx (71).In zijn nieuwe boek gaat de dokter op zoek naar verklaringen en oplossingen voor die problemen. Die vindt hij in de wetenschap, maar ook in zijn eigen huisartsenpraktijk. Wat kan meneer doktoor ons leren over seks?