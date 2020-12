Erika Vlieghe over hoop op normale leven na vaccin: “Quarantaine en mondmaskers achterwege laten kunnen we voorlopig niet doen”

We weten al wie er eerst een coronavaccin krijgt en wanneer dat ongeveer zal zijn, en toch zijn er ook nog veel onduidelijkheden in het vaccinatieplan van de overheid. Wie zal welk vaccin krijgen bijvoorbeeld? En wanneer kunnen we echt weer naar een min of meer normaal leven? “Het vaccin dient voor medische bescherming, niet voor luxegebruik”, benadrukt infectiologe Erika Vlieghe.