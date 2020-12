35 jaar geleden stopte Lukas met theater, maar de kunst ging niet weg: “Ik heb al laten vastleggen dat ik wil sterven met mijn ogen open”

Toen was Lukas Vandenabeele (69) mimespeler. Acteur, danser, die zijn lichaam zo wilde plooien dat het de stilte zelf zou verwoorden. Kort daarna stopte hij met theater, en richtte hij zich op de plastische kunst. Het verlangen is 35 jaar later nog steeds hetzelfde: zichzelf zo veel mogelijk uitgommen en kijken zonder aanwezig te zijn in wat hij ziet. Het klinkt abstract, maar voor hem is het zeer concreet. “Ik heb bij de notaris laten vastleggen dat ik wil sterven met mijn ogen open.”