REACTIES. Ivan Leko glundert na Antwerpse kwalificatie: “Dit was als trainer genieten”

Antwerp heeft zijn afspraak met de geschiedenis niet gemist. The Great Old klopte donderdag op de vijfde speeldag van Europa League Ludogorets met 3-1 en mag zich opmaken voor de 1/16de finales van de Europa League. “In de eerste helft domineerden we en dwongen we veel kansen af”, reageert coach Ivan Leko. “Dat was voor mij als trainer genieten.”

“De eerste periode brachten we goed en dominant voetbal, met kansen”, vertelde de Kroaat. “Als trainer kan ik niet anders dan trots zijn op wat mijn spelers toen op de mat legden. Maar niet alles was deze wedstrijd perfect. We moesten voor de rust zeker drie of vier keer scoren en gaven meteen na de pauze te makkelijk kansen weg. Ludogorets had toen meerdere doelpunten kunnen maken.”

“Dat we begin dit seizoen, in moeilijke omstandigheden, met een B- of zelfs C-team de Beker van België wonnen was al een soort mirakel. Deze Europese kwalificatie is opnieuw heel knap van mijn groep. Niet vergeten dat we bij de loting in pot 4 zaten. Mijn ploeg is dit seizoen heel wat aan het neerzetten. Met onze plaats in de knock-outfase hebben we heel wat bereikt. We hebben opnieuw laten zien wat we in onze mars hebben. Aan België en de rest van Europa.”

Antwerp trekt volgende donderdag op de slotspeeldag naar Londen voor de clash om groepswinst met Tottenham. “Ik ga van die wedstrijd proberen te genieten”, aldus de Antwerpse T1. “We zullen met ons beste team spelen en voetballen om een resultaat neer te zetten. We beseffen dat er tussen beide ploegen nog een enorm verschil is, maar in het voetbal kan je dromen. De Spurs kunnen altijd een mindere dag hebben. Thuis klopten we hen ook met 1-0.”

Haroun: “Ons getoond aan heel Europa”

“Na 28 jaar is dit een historische kwalificatie”, reageerde captain Faris Haroun. “Iedereen die meeleeft met de club mag heel tevreden zijn. Deze zege smaakt heel zoet. Dit is heel mooi voor de club en ik ben geweldig blij voor de fans die thuis de wedstrijd hebben gevolgd. We hebben ons getoond aan heel Europa. Bij de rust moesten we wel twee of drie doelpunten voorsprong hebben, want anders kan je altijd een tegendoelpunt slikken. Ludogorets scoorde in de tweede helft ook en kreeg toen meer vertrouwen, waardoor de bezoekers beter in de wedstrijd kwamen. Maar we zijn er als ploeg matuur mee omgesprongen en hebben nadien nog twee keer gescoord.”