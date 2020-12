Het diepste zwembad ter wereld: een frisse duik van tientallen meters

Het diepste zwembad ter wereld is geopend in Polen. Duikers kunnen tot 45,5 meter gaan, om grotten, Maya-ruïnes en zelfs een klein scheepswrak te bewonderen.

Het zwembad in Warschau is gevuld met 8.000 kubieke meter – ofwel 8 miljoen liter – water. Dat is twintig keer de inhoud van een 25-meterbad. De bouw duurde twee jaar. Kostprijs: 9,9 miljoen euro.

De Polen zullen maar heel even kunnen genieten van het record. Want in Londen wordt een zwembad met een diepte van 50 meter gebouwd. Dat moet volgend jaar opengaan.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: deepspot.com

Foto: EPA-EFE