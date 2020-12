Volgende week Lazio kloppen in de Champions League? Dan krijgt Club Brugge een jackpot van maar liefst 12,2(!) miljoen

12,2 miljoen euro, alstublieft. Dat monsterbedrag kan Club Brugge opstrijken als het volgende week Lazio klopt en zich kwalificeert voor de 1/8ste finale van de Champions League. Nooit kon een Belgische ploeg zoveel verdienen na 90 minuten voetbal. Ook op financieel vlak is Club bezig aan een historische campagne, want het is nu al zeker van meer dan 35 miljoen euro prijzengeld.

Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert zullen er eens hun rekenmachine bijgehaald hebben na de zege tegen Zenit. Niet alleen sportief, maar ook financieel zijn de belangen volgende week dinsdag gigantisch voor Club Brugge. Als het Lazio klopt, verdient het maar liefst 12,2 miljoen euro extra. 9,5 miljoen voor de kwalificatie in de Champions League en nog eens 2,7 miljoen voor een zege. Nooit kon een Belgische ploeg zo veel verdienen aan één wedstrijd. Elke minuut in het Stadio Olimpico is meer dan 130.000 euro waard. Het verschil met een gelijkspel of nederlaag tijdens die ‘finale’ in Rome is even astronomisch. Een draw levert ‘maar’ 1,4 miljoen euro op (900.000 euro voor een punt en 500.000 euro voor de Europa League). En als Club verliest, krijgt het alleen dat laatste.

Die mogelijke extra premie van 12,2 miljoen euro staat volledig los van de bijna 33 miljoen die Club Brugge al binnen heeft. Voor de 7 behaalde punten krijgt de landskampioen 6,3 miljoen euro uitbetaald bovenop de startpremie van 15,25 miljoen, en een som van een dikke 11 miljoen op basis van de Europees coëfficiënt. Later komt daar ook nog eens het aandeel van de market pool bij, het Belgische aandeel van de televisierechten. Traditioneel zijn dat enkele miljoenen euro’s. Maar omdat Club dit jaar niet moet delen met een andere Belgische ploeg – vorig seizoen was dat Genk – zal die som nu gevoelig meer zijn.

Foto: EPA-EFE

Bijna 50 miljoen

Zo ligt het prijzengeld, met nog één speeldag in de Champions League te gaan, nu al zeker op meer dan 35 miljoen euro. Een waanzinnig bedrag, én een Belgisch record. Ter vergelijking: toen AA Gent zich in 2015 kwalificeerde voor de 1/8ste finale van de Champions League, streek het ongeveer 29 miljoen euro op. De UEFA trok de premies sindsdien gevoelig op. Een Brugse zege kan het totale prijzengeld dus op bijna 50 miljoen euro brengen, ofwel meer dan de helft van het budget van zo’n 90 miljoen dat Club communiceerde voor het seizoen 2019/2020. Eerder deze week communiceerde de kampioen nog dat het vorig seizoen een recordomzet van 137 miljoen draaide. Of dat record dit jaar sneuvelt, is onduidelijk. Er was corona én er waren geen zware uitgaande transfers. Maar de succesvolle Champions League-campagne maakt dus veel goed.