Omar Govea, de meest onvoorspelbare middenvelder van Zulte Waregem: “Ik speelde met Corona. Echt een topper”

Omar Govea (24) kan brokken maken. Dan hebben we het niet over zijn auto-ongeluk van vorige zomer – dat is delicaat – maar over de vrije trap waarmee hij AA Gent in de vernieling speelde. Bij deze is Anderlecht gewaarschuwd. De Mexicaan van Zulte Waregem praat weer zoals hij voetbalt: frivool. Over fietsen, over de strenge Dury én over zijn pilotenopleiding, jawel. Alles doorspekt met grapjes. Of dacht u echt dat hij met Corona voetbalde? Govea bedoelt uiteraard de Mexicaan Jesus Corona van Porto.



Jürgen Geril