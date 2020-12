Jean-Marie Pfaff wordt 67 jaar, maar na hartproblemen: “Bijna een matchke met Maradona in de hemel”

Jean-Marie Pfaff wordt vandaag 67 jaar. De doelman die België op het WK 1986 naar de halve finale bracht, vertelt echter voor het eerst dat hij die verjaardag bijna niet kon vieren. Hij ontsnapte maar nipt aan een dodelijk hartinfarct.

“Ik had voordien al enige tijd last van kortademigheid bij het werken in de tuin of toen ik op de fiets zat”, aldus Pfaff, die vorige week weer in de publiciteit kwam met de dood van Diego Maradona. “Wat later kreeg ik heel veel pijn in mijn borstkas en tussen mijn schouderbladen. Ik heb daar nog drie dagen mee rondgelopen, tot ik eindelijk naar de dokter ging. Ik had een ernstige vernauwing aan beide kanten in de slagaders die naar mijn hart leidden. Twee dagen later werd ik geopereerd. Een spoedoperatie door professor Claeys van het UZA in Edegem, omdat ik zoveel voor het land heb gedaan. Ze hebben stents gestoken. Ik was niet in slaap. Het duurde zo’n 35 minuten. Ik heb er niets van gevoeld. Na de operatie had ik geen last meer. Niet te geloven dat ik even voordien nog de dood in de ogen keek. Als ik niet naar hem toe was geweest, dan had ik een hartinfarct gekregen, zei de dokter.”

Intussen is Jean-Marie aan het revalideren, dat zal nog tot juni 2021 duren.

“Ik ga drie keer per week om 8 uur naar de kinesist, maar daarvoor zit ik al vanaf 7 uur op de fiets. Ik voel me uitstekend. Ik liet mijn hart wel eens nakijken, maar niet elk jaar. Dat zal vanaf nu wel anders zijn. Weet je, mijn vader is op zijn 51ste gestorven. Ik word nu 67 jaar, maar het had er allemaal anders kunnen uitzien. Dank aan de dokters die me hebben gered. Bijna was ik met Maradona in de hemel een balletje aan het trappen.”