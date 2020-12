“Het jaar 1986 was de GOAT. De man die in onze verbeelding de beste was, was ook in het echt de beste”

Het leven was simpeler in 1986. Er waren geen vermoeiende discussies over wie de beste voetballer ter wereld was. Een GOAT was een Engelse geit. Op tv zag je de sterren maar bij hoge uitzondering aan het werk. YouTube braakte geen filmpjes uit die de balans de ene dag in de ene en de andere dag in de andere richting deden overhellen. Het firmament van de voetbalgoden lag vast en kon maar eens in de vier jaar veranderd worden. Het WK bepaalde wie de beste was.