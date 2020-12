Club Brugge-iconen Jan Ceulemans en Franky Van der Elst over de beste positie van Charles De Ketelaere: “Zijn toekomst? Tweede spits”

Links, rechts, centraal, vooraan, achteraan. Het is bijna niet bij te houden waar de polyvalente Charles De Ketelaere (19) dit seizoen overal al speelde bij Club Brugge. Maar liefst zeven posities bekleedde de jonge Bruggeling, én telkens presteerde hij goed. “Maar over een jaar moet hij voor zijn ontwikkeling en zijn vertrouwen toch een vaste plaats veroveren”, vindt Jan Ceulemans. Samen met Franky Van der Elst, dat andere Club-icoon, laat hij zijn licht schijnen over welke positie dat dan moet zijn.