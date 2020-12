Vijftien jaar cel voor ex-chirurg in grote pedofiliezaak Frankrijk

In het eerste luik van een gigantische pedofiliezaak in Frankrijk is ex-chirurg Joël Le Scouarnec donderdag veroordeeld tot vijftien jaar cel. De zeventiger, die in Saintes achter gesloten deuren voor een gerechtshof verscheen, moet zich ook verplicht laten behandelen.

Joël Le Scouarnec bekende op het proces druppelsgewijs feiten van verkrachting. De ooit gerespecteerde arts, vader van drie zonen, wordt ook nog in Lorient vervolgd wegens verkrachting en aanranding van mogelijk 312 slachtoffers.

In Saintes stond de voormalige chirurg terecht voor seksuele aanranding van een nicht en een patiënte, en wegens verkrachting van een andere nicht en een buurmeisje. Dat meisje bracht de feiten naar buiten, waardoor Le Scouarnec in mei 2017 gearresteerd kon worden.

In zijn huis in Jonzac, waar de man omringd door poppen als een kluizenaar leefde, nam de gendarmerie ruim 300.000 beelden van pedofiele aard in beslag, waaronder foto’s van de twee nichten. Door de ontdekking van duizenden pagina’s met onder meer dagboeken op zijn computer kreeg de zaak enorme afmetingen.