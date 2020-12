Macron over overleden Valéry Giscard d’Estaing: “Zijn beleid heeft Frankrijk getransformeerd”

De Franse president Emmanuel Macron brengt hulde aan voormalig president Valéry Giscard d’Estaing, die woensdagavond overleed aan de gevolgen van covid-19. Zijn zevenjarig beleid “heeft Frankrijk getransformeerd”, laat Macron weten in een communiqué.

“De richtingen die hij aan Frankrijk heeft gegeven gidsen onze stappen nog vandaag. Dienaar van de staat, man van politieke vooruitgang en vrijheid, zijn dood is een moment van rouw voor de Franse natie”, zegt Macron in een communiqué dat in de nacht van woensdag op donderdag is verspreid door het Elysée.

Eerder reageerden ook twee andere voormalige Franse presidenten op het overlijden van Valéry Giscard d’Estaing. Frankrijk verliest “een staatsman die de keuze maakte voor de openheid van de wereld”, liet François Hollande weten. “VGE” was een “resoluut Europese man die niet altijd goed begrepen werd”, aldus de socialist.

Volgens Nicolas Sarkozy, de voorganger van Hollande, bracht Giscard d’Estaing “eer toe aan de Frankrijk”. “Het was een man voor wie ik bewondering had en met wie ik altijd graag in debat ging”, aldus de Republikeinse ex-president.

Coens: “De man van de bijna grondwet van Europa”

In eigen land reageerde onder meer CD&V-voorzitter Joachim Coens al op het overlijden van Giscard d’Estaing. “De man van de bijna grondwet voor Europa. RIP Président Valéry Giscard d’Estaing”, tweette hij. Volgens Waals viceminister-president Willy Borsus verliest Frankrijk “een president die enorm heeft gewogen op de geschiedenis van de republiek”. “Van Giscard zal ik zijn gehechtheid aan het Frankrijk dat hij zo incarneerde, zijn Europese engagement en zijn wil om te hervormen onthouden”, aldus Borsus in een tweet.

Valéry Giscard d’Estaing overleed woensdagavond op 94-jarige leeftijd aan de gevolgen van een infectie met het coronavirus. De centrumrechtse voormalige president sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid. Hij zal in intieme kring worden begraven, meldde zijn familie.