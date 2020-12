Tijger verminkt medewerker in dierenpark van Tiger King-ster Carole Baskin

Een tijger uit het ‘Big Cat Rescue’-park van Carole Baskin, gekend van de Netflix-serie Tiger King, heeft een vrijwilliger zwaar verwond. “Bijna haar arm eraf gescheurd.” Dat schrijft BBC.

Candy Crouser (69), een vrijwilliger bij Big Cat Rescue, raakte donderdag zwaargewond toen ze haar arm in de kooi van een van de grote katten had gestoken. Dat maakt Big Cat Rescue duidelijk in een statement. Crouser werkt al vijf jaar in het park. Ze ging de tijger Kimba voederen, maar die zat opgesloten in een deel van het park dat ver weg lag van de plek waar hij normaal gevoederd wordt. Nadat de vrijwilligster haar arm in de kooi stak om de deur open te maken, greep de tijger haar arm “en scheurde die bijna van haar schouder.”

LEES OOK. ‘Joe Exotic’ uit Netflix-hit ‘Tiger king’ is nog niet uitverteld: wat weet hij écht over het moordmysterie van zijn aartsvijand?

Omstaanders schoten haar onmiddellijk te hulp en twintig minuten later arriveerden de hulpdiensten die haar naar het ziekenhuis brachten. Haar arm zou op drie plaatsen gebroken zijn en haar schouder was in slechte staat.

De tijger Kimba wordt uit voorzorg 30 dagen in quarantaine gehouden. Maar volgens het statement “reageerde hij normaal.”

In het park zitten meer dan 50 exotische grote katten waaronder leeuwen, lynxen en servals.

LEES OOK. De verstoten babe van de savanne: peperdure serval is in België strikt verboden, maar toch te vinden in menig huiskamer