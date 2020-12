Dode en meerdere gewonden bij massale vechtpartij in leegstaand pand

Zaventem - In Zaventem is donderdagavond een dode gevallen bij een zware vechtpartij in een leegstaand bedrijfspand. Er vielen ook meerdere gewonden. Het slachtoffer is nog niet geïdentificeerd. Dader(s) zijn er nog niet opgepakt.

De politie kreeg donderdagavond een oproep dat er zich problemen voordeden langs de Belgicastraat in Zaventem. Daar zijn meerdere bedrijven gevestigd. In een leegstaand bedrijfspand was een massale vechtpartij uitgebroken tussen een grote groep mensen van Oost-Europese afkomst. Daarbij vielen volgens het parket Halle-Vilvoorde ook een dode en verschillende gewonden. Drie personen liepen lichte verwondingen op. Eén iemand raakte zwaargewond. “De omstandigheden van het voorval zijn nog onduidelijk en ook het dodelijke slachtoffer kon nog niet worden geïdentificeerd”, zegt Gilles Blondeau van het parket.

De politie kwam massaal ter plaatse en ook de politiehelikopter werd ingezet om verdachten te vinden. Er werd uiteindelijk geen dader opgepakt. De gewonden werden door de politie meegenomen voor verhoor. Zij worden in eerste instantie gezien als getuigen.

Het parket heeft een wetsdokter en het labo ter plaatse gestuurd en een onderzoeksrechter gevorderd voor moord, poging moord en opzettelijke slagen en verwondingen lastens onbekenden. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat het dodelijk slachtoffer om het leven gebracht werd met messteken. Het parket en de onderzoeksrechter stapten vannacht ook ter plaatse met een aantal deskundigen. De federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde heeft het onderzoek ondertussen in handen genomen.