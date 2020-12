Erling Haaland heeft goed nieuws over blessure, maar iedereen kijkt naar iets anders op zijn selfie

Erling Braut Haaland zal snel opnieuw op een voetbalveld staan. Dat maakt het Noorse wonderkind van Borussia Dortmund bekend via zijn sociale media.

De 20-jarige Haaland zit dit seizoen al aan zes doelpunten in de Champions League en scoort ook in de Bundesliga aan de lopende band. Maar liefst zestien doelpunten uit twaalf wedstrijden. Maar net voor de start van de Euroepse partij tegen Lazio maakte Dortmund bekend dat hij een spierblessure had opgelopen aan de hamstring. Haaland zal niet meer kunnen spelen tot “begin januari”, zo liet trainer Lucien Favre weten. “Misschien heeft hij al te veel gespeeld.”

Maar de Noorse spits kwam nu zelf met een positievere update. “Goed nieuws. Ik heb met mijn dokter gesproken. Ik zal snel terugkeren”, aldus Haaland.

Dat bijschrift plaatste hij bij een foto van zichzelf in een grijs trainingspakje en dat zorgde voor nogal wat ‘ophef’. Hij liet namelijk heel duidelijk zijn enorm gespierde bovenbenen zien. Van een krachtpatser gesproken. Geen wonder dat Haaland er zowat iedereen af sprint op een voetbalveld...