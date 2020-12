Verhuurder kan ogen niet geloven: woning blijft achter met stort in tuin en dode honden in waterput

Laakdal - De familie Mondelaers zit met een gigantische afvalberg in de tuin van de woning die ze verhuurden in Langvoort in Laakdal. De huurders die er negen jaar verbleven lieten immens veel afval achter in en rond het huis. De familie wendde zich tot de gemeente en het OCMW maar vanuit die hoek kan er weinig gebeuren omdat het een privé-aangelegenheid is.

De inmiddels vertrokken huurders zijn niet bereid om de grote afvalberg op te ruimen. “Mijn ouders hebben deze woning negen jaar verhuurd aan een gezin. Toen die mensen vertrokken, stelden mijn ouders het huis te koop. Ze botsten op een nooit geziene hoeveelheid huishoudelijk afval. Ze lieten het huis en de tuin achter als een stort”, zegt zoon Steven Mondelaers op RTV.

“De binneninrichting is nagenoeg waardeloos door tal van vernielingen. De hele achtertuin ligt bezaaid met zakken vol etensresten, lege blikjes, glazen en ander huisvuil. Mijn vader is 74 jaar en was al begonnen met het opruimen van het afval, maar dit is onbegonnen werk. En dan moet je weten dat er al eens drie volle containers afval werden afgevoerd

In de tuin zitten zowel de garage als de houten opslagplaatsen nokvol afval. “Dit is echt erbarmelijk. En dan te weten dat het een gezin met kinderen is dat hier woonde. Hoe gaan we dit opgeruimd krijgen? Een kostenraming leert dat het ons al snel 8.000 euro zal kosten om alles weg te krijgen”, gaat Steven Mondelaers verder. En alsof de enorme afvalberg nog niet voldoende is trof men in de regenput twee hondenkadavers aan.