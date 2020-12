Britse Queen in rouw: opnieuw een van haar honden overleden

Het zijn slechte tijden voor de huisdieren van de Britse royals. Afgelopen week moesten prins William en zijn vrouw Kate al afscheid nemen van hun hond Lupo, en nu zou ook een van de hondjes van de Queen gestorven zijn.

Dat de Britse Queen een grote dierenliefhebber is, dat weten we al langer. De paardensport behoort tot haar grote passie, maar ook haar geliefde hondjes zijn nooit ver weg. En er zijn er al heel wat de revue gepasseerd. Op haar 18de verjaardag kreeg ze haar eerste corgi genaamd Susan. En ondertussen heeft de Queen al 30 nazaten van Susan gehad.

Zes maanden geleden stierf Whisper, haar laatste raszuivere corgi, en nu is ook Vulcan gestorven. Hij was een ‘dorgi’ een kruising van een dachshund en een corgi. De hond verscheen geregeld aan de zijde van de koningin en vertolkte zelfs een kleine rol in de openingsceremonie van de Olympische Spelen in 2012 toen hij naast de Queen liep in een filmpje met James Bond.

Volgens The Sun stierf de hond een natuurlijke dood door de hoge leeftijd. De Queen had Vulcan al sinds 2007.

De Queen zou twee jaar geleden gestopt zijn met het kweken van haar honden omdat ze geen huisdieren wil achterlaten als ze er zelf niet meer is. De koningin is zelf 94 jaar oud en heeft momenteel nog één hond over.