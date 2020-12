Amerikaanse tegenhanger van Sciensano wil dat mensen die gevaccineerd zijn button ‘Vaccinated for Covid-19’ dragen

In de Verenigde Staten lopen ze na de verkiezingen trots rond met ‘I voted’-stickers. Dat principe wil het Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de Amerikaanse tegenhanger van Sciensano, ook op de Covid-vaccinatie toepassen.

‘Vaccinated for Covid-19’. Dat wil het Amerikaanse CDC op buttons of stickers printen. Ze zullen zorgpersoneel een template bezorgen zodat ze die kunnen uitdelen aan iedereen die een vaccin kreeg. De button of sticker is onderdeel van een grootschalig plan om vaccineren te promoten.

“We denken dat het echt belangrijk is dat wanneer iemand gevaccineerd is, die persoon dat ook zichtbaar maakt”, zei dr. Amanda Cohn van het CDC.

De Amerikanen zijn nog volop bezig met de mogelijke goedkeuring van een vaccin. Dat zal eerst beschikbaar zijn voor het zorgpersoneel en vanaf april ook voor de rest van de bevolking.