TIME Magazine benoemt voor het eerst ‘Kid of the Year’

Gitanjali Rao, een 15-jarige wetenschapster, heeft voor het eerst de titel ‘Kind van het jaar’ gekregen van Time Magazine. Die kreeg ze voor een reeks aan ontdekkingen waaronder een technologie die lood in drinkwater kan opsporen.

Er waren 5.000 genomineerden, maar de eerste titel ‘Kind van het Year’ van Time Magazine gaat naar de 15-jarige Gitanjali Rao uit Denver. Ze krijgt de titel van het magazine voor een aantal technologische uitvindingen waaronder een toestel dat lood kan ontdekken in drinkwater, maar ook een Chrome-extensie op basis van artificiële intelligentie die cyberpesten opspoort.

“Ik zie er niet uit als de typische wetenschapper. Op tv zie je meestal oudere, meestal blanke, mannen die wetenschapper zijn”, zei ze in een interview met het magazine. Dat interview werd trouwens afgenomen door actrice Angelina Jolie.

“Mijn doel is wel veranderd. Ik wil niet enkel mijn eigen toestelling ontwikkelen om wereldproblemen op te lossen, maar ik wil ook andere inspireren hetzelfde te doen. Want uit ervaring weet ik dat het niet gemakkelijk is als je niemand zoals jezelf ziet. Dus mijn boodschap: als ik het kan, jij ook en alle anderen ook.”

In 1927 begon Time Magazine met het eren van de ‘Man van het Jaar’. Dat werd later aangepast naar ’Persoon van het Jaar’. Dit is de eerste keer dat er ook een ‘Kind van het Jaar’ gekozen wordt.

Vorig jaar kreeg de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg nog de titel ‘Persoon van het Jaar’. Ze was daarmee de jongste persoon ooit die de titel kreeg. Ze was toen 16. De titel werd dit jaar nog niet toegekend.