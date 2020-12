160 banen op de helling bij Bekaert

Ingelmunster / Zwevegem - Staaldraadproducent Bekaert voert een herstructurering door. Daardoor zijn in België - in twee West-Vlaamse vestigingen - volgend jaar 160 banen bedreigd, zo heeft het bedrijf vrijdag aangekondigd.

De meeste banen, met name 95, staan op de helling bij Bekaert Engineering in Ingelmunster. De overige banen kunnen verdwijnen in Zwevegem.

De intentie tot herstructurering werd vrijdag aangekondigd op de Belgische en de Europese ondernemingsraad van Bekaert. De directie verwijst in een persbericht naar de coronapandemie, die “aanzienlijke blijvende effecten zal hebben op economieën en vraagpatronen”. Het bedrijf moet “zich aanpassen aan deze nieuwe realiteit”, klinkt het.