Politiecombi crasht op weg naar brand: twee agenten zwaargewond

Erpe-Mere / Lede / Erpe - Een politiecombi die op weg was naar een dringende interventie in Oordegem raakte vrijdagochtend betrokken bij een zwaar ongeval op de Oudenaardsesteenweg in Erpe. De twee inzittende agenten werden zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

De combi was op weg naar een zware brand in Oordegem, deelgemeente van Lede. Rond 6.15 uur werd hij volgens ooggetuigen tijdens een inhaalmanoeuvre ter hoogte van het afrittencomplex van de E40 frontaal aangereden door een tegenligger, die vanuit de industriezone richting Vijfhuizen wou rijden. De klap was zeer hevig en de combi kwam tot stilstand tegen aan tuinafsluiting. De twee inzittende agenten raakten zwaargewond en werden overgebracht naar het ziekenhuis. Ze verkeren niet in levensgevaar. Een van de twee agenten zat gekneld in het voertuig en moest door de brandweer bevrijd worden.

Het ongeval veroorzaakte heel wat verkeershinder tijdens de ochtendspits.

De brand in Oordegem legde de loods van een transportbedrijf in de as.

LEES OOK. Hevige brand vernielt loods transportfirma De Keyser