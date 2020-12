Aantal studenten verpleegkunde gestegen met 7,2 procent

Het aantal studenten verpleegkunde in Vlaanderen is in het academiejaar 2020-2021 gestegen met 7,2 procent in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V).

In totaal zijn er dit schooljaar 15.041 studenten ingeschreven in een opleiding verpleegkunde, verdeeld over de bacheloropleiding van vier jaar en de driejarige HBO5-opleiding. De gemiddelde leeftijd van de studenten stijgt, wat wijst op een verhoogd aantal zij-instromers.

De verhoogde aantallen zullen evenwel niet volstaan om het grote aantal vacatures in te vullen. Eind oktober bleven er 710 vacatures voor zorgkundigen en 1.619 vacatures voor verpleegkundigen oningevuld.

Mannen zijn nog steeds in de minderheid in het beroep. Bij de geregistreerde zorgkundigen maken ze nog geen 8 procent uit van het geheel. Voor verpleegkundigen is de situatie beter, met 14 procent mannen.

Beke wil nog meer studenten warm maken voor de job. “Het is positief dat de cijfers stijgen, maar er is meer nodig”, zegt hij. “Iedereen die een hart voor de zorg heeft, kan ik een opleiding als verpleegkundige aanraden. Jobzekerheid is gegarandeerd en iedereen die met zijn handen, hoofd en hart in de zorg werkt, is een rijkere mens.”