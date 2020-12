Een comeback van 44 minuten? Arjen Robben blijft op de sukkel met blessures: “Het loopt niet zoals ik zou willen”

Geen Arjen Robben meer in 2020 op de Nederlandse voetbalvelden. De Nederlander sukkelt met een probleem aan zijn kuit. Zijn comeback bij FC Groningen blijft zo voorlopig steken op… 44 minuten.

“Het loopt nog niet zoals ik zou willen”, aldus de 36-jarige Robben op de website van de Eredivisie-club. “We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt, maar helaas zonder het gewenste resultaat. Ik zal de komende tijd gebruiken om te herstellen en wil heel graag in het nieuwe jaar met het team op het veld staan en wedstrijden gaan spelen. Of dit gaat lukken, kan ik nu nog niet zeggen. Dat zal de komende periode uitwijzen. Hoewel mijn eigen situatie teleurstellend verloopt, ben ik blij dat onze ploeg het zo goed doet. De prestaties en het spel zijn prima en ik ben zelfs van mening dat we nog wat punten meer hadden kunnen hebben. Dat is alleen maar positief voor de rest van dit seizoen.”

Robben stopte vorig jaar als profvoetballer, maar besloot afgelopen zomer om toch zijn rentree te maken bij zijn jeugdliefde FC Groningen. De nummer 10 viel echter geblesseerd uit in de eerste competitiewedstrijd, tegen PSV, en kwam daarna alleen tegen FC Utrecht nog als invaller in actie.