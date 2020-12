Op weg naar record aantal trainersontslagen in Jupiler Pro League, AA Gent en Racing Genk al jaren slechtste van de klas

AA Gent doet dit seizoen verschrikkelijk zijn best om het record van meeste aantal trainersontslagen in één seizoen te laten sneuvelen. Sinds donderdagavond maakt ook Wim De Decker deel uit van het trainerskerkhof van de Jupiler Pro League dat dit seizoen al acht slachtoffers telt. Indrukwekkend na veertien speeldagen, want nog maar één keer eerder vielen er voor december al zo veel ontslagen. Nog vijf ontslagen en we bereiken het trieste dieptepunt van de afgelopen twintig jaar.