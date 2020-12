“Cruciale uren” zijn voorbij en maandag kan parlement héle deal opblazen: zo staat het met de Brexit

EU-onderhandelaar Michel Barnier had zich nog 36 uur gegeven om tot een akkoord te komen met het Verenigd Koninkrijk. Maar intussen zitten die “cruciale uren” erop en beginnen de gesprekken volgens Britse bronnen te kwakkelen. Veel bewegingsruimte is er hoe dan ook niet meer: Barnier mág niet meer toegeven van de lidstaten. En maandag buigt het Britse parlement zich over een wet die de hele deal kan opblazen.