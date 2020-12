Vlaams model Marisa Papen gaat uit de kleren tijdens gevaarlijke fotoshoot

Het Vlaams naaktmodel Marisa Papen (28) is opnieuw uit kleren gegaan voor een kalender. In het verleden vroeg ze al aandacht voor klimaatverandering, dit jaar gaat om het haaien. En daarvoor moest ze deelnemen aan een gevaarlijke fotoshoot.

Het model kwam al geregeld onder de aandacht omdat ze over de hele wereld heen naakt poseert met bekende monumenten. Daarmee raakte ze ook al enkele keren in de problemen. Ze poseerde in het verleden ook al eens voor Playboy.



Voor haar nieuwe kalender (Earth Family Calendar) poseerde Papen met enkele grote, en ook gevaarlijke, haaien. Zo wil ze zowel de taboes rond zeeroofdieren en naaktheid aankaarten.

“Het was een van de meest vredevolle ervaringen die ik ooit heb meegemaakt. In de buurt van de haaien zijn, zorgde voor kalmte. Mensen vroegen me of ik bang was, maar eigenlijk was ik dat helemaal niet”, zei Papen aan Real Press.

Tijdens de fotoshoot werden Galapagos haaien gebruikt. Maar er zouden ook enkele rifhaaien en een tijgerhaai gepasseerd zijn. Die laatste kregen ze wel niet op foto.

Hollywood

“De boodschap gaat over het breken van stigma’s en taboes. Naaktheid wordt als iets slechts aanzien in onze maatschappij. Hetzelfde geldt voor haaien”, zegt Papen.

“Door de jaren heen hebben haaien een slechte reputatie gekregen door de filmindustrie. Ik wil mensen uitdagen om anders naar deze dieren te kijken.”

Om de beelden te maken moest Papen zo’n 20 keer duiken en bracht ze bijna 45 minuten onder water door.

