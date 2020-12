We kunnen “mogelijk” zelfs na vaccinatie nog anderen besmetten: hoe kan dat? En waarom weten we dat niet zeker?

Het was even schrikken, midden in de euforie over de vaccins: zelfs als we gevaccineerd zijn, zullen we ons mondmasker nog een tijdje moeten blijven dragen. Want we kunnen wel degelijk nog altijd anderen besmetten. Hoe kan dat? “Er kunnen altijd viruspartikels ontsnappen aan het vaccin”, zegt vaccinoloog Geert Leroux-Roels.