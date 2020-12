Frankrijk dreigt met veto tegen Brexit-akkoord

“Ik hoop nog altijd op een goed akkoord, maar een slecht akkoord zal Frankrijk niet aanvaarden. Als er een akkoord is, maar het is niet goed, dan zullen wij ons veto stellen.” Met die niet mis te verstane boodschap voert de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken, Clément Beaune, vrijdag de druk op de Brexit-onderhandelingen op. In de komende uren of dagen zouden die tot een akkoord moeten leiden, of net tot een definitieve mislukking.

Europees Brexit-onderhandelaar Michel Barnier is in Londen om de laatste knopen van de onderhandelingen door te hakken. Volgens Britse media zag alles er goed uit, maar zou een plotse hardere opstelling van de EU de gesprekken bemoeilijken. Met name Frankrijk zou er bij het team van Barnier op hebben aangedrongen om in de laatste rechte lijn nog enkele bijkomende eisen te stellen, weet The Guardian.

Maar ook de Britten laten zich niet onbetuigd. Volgens de BBC bespreekt het Lagerhuis maandag opnieuw de befaamde Internal Market Bill. Dat wetsontwerp van de regering-Johnson zou het VK de mogelijkheid bieden bepaalde afspraken uit het terugtrekkingsakkoord van 2019 naast zich neer te leggen - zeer tot onvrede van de Europese Unie.

Gevraagd naar de stand van zaken zei de Franse staatssecretaris Beaune vrijdag tijdens een interview op radiozender Europe 1 dat zijn land niet zou twijfelen het uiteindelijke Brexit-akkoord neer te sabelen als dat niet goed is voor Frankrijk, zijn burgers, bedrijven en vissers. Toch blijft hij hopen op een goed akkoord, want anders komt er in de nacht van 31 december op 1 januari een einde aan het vrij verkeer tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Europese Raadsvoorzitter Charles Michel zei vrijdag dat de 27 EU-lidstaten tot het allerlaatste moment van de onderhandelingen verenigd zullen blijven. Als er een akkoord op tafel ligt, zullen alle landen dat kunnen beoordelen. “Alles op zijn tijd”, aldus Michel. Donderdag en vrijdag staat de Brexit mee op de agenda van de Europese top in Brussel.