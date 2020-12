Denemarken stopt olie- en gasproductie in Noordzee tegen 2050

Denemarken, op dit moment de belangrijkste producent van olie in de Europese Unie, zal in 2050 stoppen met de exploitatie van olie en gas in de Noordzee. Volgens het ministerie van Energie past de maatregel in de strategie om een model te worden voor de energietransitie.

“Denemarken wordt op dit moment de grootste olie- en gasproducent die een definitieve einddatum voor de exploitatie vastlegt”, zegt het ministerie in een persbericht donderdagavond. De sociaaldemocratische minderheidsregering vond hiervoor een meerderheid in het parlement.

Denemarken produceert momenteel 100.000 vaten per dag, volgens cijfers van oliegigant BP. Dat is nog steeds beduidend minder dan Noorwegen, dat 1,4 miljoen vaten per dag produceert, maar geen lid is van de EU, en Groot-Brittannië, dat 1 miljoen vaten per dag produceert, en sinds de Brexit dus evenmin nog tot de EU behoort.

Denemarken startte in 1972 met de exploitatie. Maar al jaren zit die in dalende lijn: in tien jaar is ze met ruim de helft verminderd. De gasproductie is miniem geworden, met 3,2 miljard kubieke meter vorig jaar. “We zetten nu definitief een punt achter het tijdperk van fossiele energie en verbinden onze activiteiten op zee met de doelstelling om klimaatneutraal te worden in 2050, zoals de klimaatwet voorschrijft”, zegt minister Dan Jørgensen.

Binnen tien jaar wil Denemarken de uitstoot van broeikasgassen verminderen met 70 procent. “We willen de beslissing gebruiken als springplank om internationaal een leidende rol op te nemen voor het geleidelijke uitdoven van olie en gas als energiebron”, zegt het ministerie.