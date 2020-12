Nadat ze België passeerden, rekenen Nederlanders zich al rijk op UEFA-ranglijst: “Nog even en we zijn the best of the rest”

De UEFA-ranking is al een hele tijd een ‘hot topic’ in Nederland. Onze Noorderburen zakten even ver weg, maar zijn de laatste jaren aan een opmars bezig. En nu hebben ze zowaar de zevende plek in het vizier. Oranje viert feest.

De UEFA-ranking bepaalt de opzet van de Champions League en Europa League. Zo hebben de eerste vier landen (Spanje, Engeland, Italië en Duitsland) vier rechtstreekse tickets voor het kampioenenbal. Nummer vijf Frankrijk heeft er drie enzovoort. België staat in de top tien en mag daarom de kampioen afvaardigen richting Champions League.

Dat laatste was voor Nederland een tijdje niet het geval, toen het medio 2018 pas 14de stond. Maar sinds Ajax tot in de halve finales geraakte, is de Eredivisie aan een opmars bezig. Het wipte onlangs over de Jupiler Pro League naar de achtste plek op de UEFA-ranking. En nu hebben onze Noorderburen zelfs nummer zeven Rusland in het vizier.

Nederland heeft nog maar 1,815 punten achterstand op Rusland, dat geteisterd wordt door een crisis. Nog even en Nederland is gewoon zevende en best of the rest. Drie jaar na een absoluut dieptepunt op de coëfficiëntenlijst. Hulde @AFCAjax, @AZAlkmaar, @Feyenoord en @PSV. — Michel Abbink (@sportzeloot) December 3, 2020

Die zevende plek levert op zich weinig extra’s op voor Nederland. De nummers zeven, acht en negen (België dus) krijgen één rechtstreeks ticket voor de Champions League, eentje voor de derde voorronde van het kampioenenbal, eentje voor de play-offs van de Europa League en twee voor de voorrondes van de nieuwe Conference League. Het is pas vanaf plek zes (Portugal) dat er bijvoorbeeld drie Champions League-tickets te winnen zijn.

Maar bij Oranje zouden ze Rusland graag passeren en opnieuw ‘the best of the rest’ worden. De top zes is namelijk al jaar en dag dezelfde. Met Ajax, AZ, PSV en Feyenoord nog in de race voor Europese overwintering heeft Nederland nog vier troeven in handen. De Russen zagen Zenit uitgeschakeld worden door Club Brugge, terwijl ook CSKA Moskou niet zal overwinteren en Lokomotiv Moskou op de rand van de Europese afgrond staat. Enkel Krasnodar blijft dan nog over.

Toch nog een positieve coëfficiëntenavond! PSV is geplaatst en AZ en Feyenoord hebben het in eigen hand!



#7 ???? Rusland 38.215 (+0.333)

#8 ???? Nederland 36.400 (+0.600)

#9 ???? België 35.900 (+0.800)

#10 ???? Oostenrijk 34.825 (+1.000)

#11 ???? Oekraïne 31.100 (+0.800) pic.twitter.com/ErTfB3vH4n — Coëfficiënten (@uefacoef) December 3, 2020

En de Jupiler Pro League? Voor ons land gaan Club Brugge en Antwerp ook na de winterstop door in Europa. Blauw-zwart kan zelfs nog overwinteren in de Champions League. België zit goed op plek negen. Het kan op termijn mogelijk profiteren van het Russische falen en moet niet meteen vrezen om uit de top tien te vallen aangezien Schotland een serieuze achterstand heeft.

De nummer tien, momenteel Oostenrijk, heeft geen rechtstreeks ticket voor de Champions League maar de kampioen mag in de praktijk bijna altijd meteen deelnemen als de winnaar van het kampioenenbal uit een van de vier toplanden komen.

De UEFA-ranking met de punten van 2020-2021:

1. Engeland - 89.712

2. Spanje - 89.283

3. Italië - 69.581

4. Duitsland - 68.998

5. Frankrijk - 53.748

6. Portugal - 46.349

7. Rusland - 38.215

8. Nederland - 36.400

9. België - 35.900

10. Oostenrijk - 34.825

11. Schotland - 31.125

12. Oekraïne - 31.100

13. Turkije - 30.100

14. Cyprus - 27.750

15. Denemarken - 27.625