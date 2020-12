Een Nederlandse ondergang vanjewelste: van 20-jarig supertalent bij Real Madrid tot bankroet op z’n 33ste

Voetballer Royston Drenthe is failliet verklaard. Het Nederlandse Omroep Brabant meldt dat hierover eerder deze week uitspraak is gedaan door een rechtbank in Breda.

LEES OOK. Nederlandse derdeklasser deelt video van piekfijn doelpunt van gevallen voetbalster Royston Drenthe

Drenthe, die nu bij amateurclub Kozakken Boys speelt, wilde tegenover de regionale omroep niet op de zaak ingaan. Ook de curator van Drenthe wilde niet reageren.

Drenthe, 33 jaar nu, doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte in 2005 zijn debuut in de Rotterdamse hoofdmacht. Hij was een van de sterren van Jong Oranje dat in 2007 in eigen land Europees kampioen werd. Het leverde hem een transfer op naar Real Madrid, waar hij vijf jaar onder contract stond.

Bij de ‘Koninklijke’ kwam de middenvelder tot 46 competitieduels. Twee keer werd Drenthe verhuurd: aan Hércules Alicante en aan Everton. Daarna volgde een zwerftocht langs clubs uit Rusland, Engeland, Turkije en tenslotte de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna pikte hij zijn voetballoopbaan weer even op bij Sparta Rotterdam. In mei vorig jaar werd zijn contract daar niet verlengd. Drenthe speelt nog wel bij Kozakken Boys uit Werkendam.

De eenmalig international probeerde ook als rapper aan de weg te timmeren onder zijn artiestennaam Roya2Faces.