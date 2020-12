Verenigde Naties: mensenrechten in Wit-Rusland gaan er verder op achteruit

De mensenrechten in Wit-Rusland zijn er de afgelopen weken verder op achteruitgegaan. Dat zegt de VN-Hoog-Commissaris voor de Mensenrechten, Michelle Bachelet, vrijdag. Er wordt steeds harder opgetreden tegen de demonstranten, zo klaagt ze aan.

“De afgelopen weken verslechterde de situatie, met name als het gaat om het recht op vrijheid van betoging”, zegt Bachelet aan de Mensenrechtenraad in Genève.

De VN-mensenrechtenchef meldt dat er sinds augustus 27.000 mensen zijn gearresteerd. De afgelopen maand werden wekelijks honderden demonstranten opgepakt. De veiligheidsdiensten treden steeds vaker gewelddadig op en bovendien worden de manifestanten ook steeds strenger bestraft.

Bachelet zegt dat er grote bezorgdheid heerst over het “disproportioneel” geweld dat door de veiligheidsdiensten wordt aangewend. “We hebben veel geloofwaardige meldingen van mensen die tijdens en na hun overbrenging naar politiekantoren of detentiecentra door de veiligheidsdiensten worden geslagen. Als dit bevestigd wordt, komen deze incidenten neer op mishandeling of zelfs foltering”, klinkt het. Ze spreekt over meer dan 2.000 meldingen over wantoestanden in gevangenissen.

Loekasjenko is ruim een kwart eeuw aan de macht in Wit-Rusland. De protesten tegen zijn bewind begonnen na diens verkiezingsoverwinning van 9 augustus. Volgens de uitslag won de president met 80 procent van de stemmen, maar de oppositie zegt dat er gefraudeerd werd.