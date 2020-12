Platte porno of het leven zoals het écht is? BBC zwaar onder vuur door “vulgaire” serie

Heel veel bloot, expliciete seksscènes en overmatig drugsgebruik. Dat is de rode draad in ‘Industry’, de nieuwe serie die op BBC 2 wordt uitgezonden. Maar niet alle Britten zijn opgezet met de nieuwe serie. Na enkele afleveringen rijst dan ook al de vraag of ‘Industry’ nu een verfrissende weergave is van hoe de nieuwe generatie omgaat met werkdruk en liefde, dan wel of het gewoon platte porno in primetime is.