Erika Vlieghe kritisch over beleid tijdens eerste golf: “Vaak gevoel dat volksgezondheid te weinig werd verdedigd”

“Ik heb nooit een duidelijk mandaat gekregen”, zegt infectiologe Erika Vlieghe. De voormalige voorzitter van de GEES beantwoordde vrijdag vragen van parlementsleden in de bijzondere coronacommissie in de Kamer. Vlieghe uitte duidelijk kritiek op de Belgische aanpak van het virus. “De spreiding van bevoegdheden, het aantal ministers, de spanningen en eindeloze discussies tussen machtsniveaus zijn een ‘killing factor’ geweest tijdens epidemie.”

Erika Vlieghe maakte ondertussen al deel uit van heel wat adviesorganen. Momenteel zit ze ook in het team van coronacommissaris Pedro Facon, voor wie ze voor 60 procent in dienst is. “Dit is de eerste keer dat ik een contract heb,” merkte ze op. Tijdens de eerste golf “had ik nooit een geschreven mandaat of was er ook geen duidelijke procedure”, zei Vlieghe. “De wetenschappelijke commissie was een goed idee. We hebben onze best gedaan, maar het was niet duidelijk. Als je buitenstaanders betrekt bij de politiek, moet er een duidelijk kader zijn.”

Volgens Vlieghe waren de moeilijkheden tijdens de eerste golf eerder te wijten aan de besluitvorming dan aan de onwil van wie er aan tafel zat. “Al die verschillende organen. Niemand was blij met die verspreiding.”

Acht ministers

Ook voor de politiek was Vlieghe niet mals. “Acht ministers voor Volksgezondheid is niet efficiënt, ondanks alle goede wil. Je hebt een kapitein nodig die de koers bepaalt. Dat ontbrak”, zei ze.

“De spreiding van bevoegdheden, het aantal ministers, de spanningen en eindeloze discussies tussen machtsniveaus zijn een ‘killing factor’ geweest tijdens epidemie.”

Vlieghe zei dat ze geschokt was door sommige uitspraken die gedaan werden. “De minister (Maggie De Block, nvdr.) zei op tv ‘we zijn er klaar voor’, maar dat was niet waar. Ik begreep niet waarom ze dit zei.”

Ze hekelde vervolgens het functioneren van de vernieuwde en uitgebreide Celeval, wiens mening als basis diende voor de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad eind september, de laatste van premier Sophie Wilmès. “Vaak was het alsof ik iemand was die in de woestijn schreeuwde in deze Celeval 2. De samenstelling was zo divers dat we geen epidemiologische mening konden formuleren. Er was een buitensporige polarisatie van het publieke debat. En de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van 23 september zijn uit de epidemiologische context gehaald. Dit alles was tijdsverspilling. Ik heb vaak het gevoel gehad dat de volksgezondheid te weinig werd verdedigd, tegenover de vele verdedigers van de economie. Als we eerder hadden kunnen handelen, dan hadden we maatregelen van kortere duur kunnen nemen. We zouden nu in een veel betere situatie verkeren.”

Adviesorganen

Hebben we twee adviesorganen nodig? “Ik denk het wel”, zei Vlieghe. Ze pleitte voor een connectie tussen de Risk Assesment Group, die de situatie moeten beoordelen, en een andere groep, die verantwoordelijk is voor het formuleren van concrete voorstellen.

Ze pleitte ook voor transparantie en het publiceren van heel wat rapporten. “Dat draagt bij aan de kwaliteit van de adviezen.”