Alexis Saelemaekers gaat een van z’n ploegmakkers ‘te lijf’ na grap, maar kan hij dit weekend wel voetballen in Italië?

Het gaat AC Milan momenteel voor de wind. De Rossoneri staan aan de leiding in de Serie A en plaatsten zich donderdag voor de 1/16de finales van de Europa League. De sfeer zit dus uitstekend in Milaan en dat mocht Alexis Saelemaekers ondervinden toen hij door ploegmaat Rafael Leao ‘aangevallen’ werd met een ijsblok. Onze landgenoot liet zich niet doen en ‘vocht’ terug.

Milan speelt komend weekend op verplaatsing bij Sampdoria. De grote vraag is of die wedstrijd wel zal kunnen doorgaan. Momenteel sneeuwt het namelijk stevig in Italië. Dat ondervond Radja Nainggolan toen hij vrijdag in de auto stapte. De spelers van Sassuolo, de verrassende nummer drie in de Serie A, maakten er alvast het beste van.