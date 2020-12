Peter Balette wacht bij AA Gent (alweer) op nieuwe coach: “Hein Vanhaezebrouck kent deze club als geen ander”

“Hier zitten we weer”, stak Peter Balette van wal op de traditionele persbabbel van de Buffalo’s. Daags na het ontslag van Wim De Decker stond de Limburger vrijdagochtend ook al op het Gentse trainingsveld en moest hij met de geplaagde spelersgroep de verse wonden likken. Maar toch kwam hij ook nog even terug op de opvallende ontwikkelingen na afloop van de nederlaag tegen Liberec want door die nieuwe uitschuiver is de situatie in de Ghelamco Arena er allesbehalve makkelijker op geworden.

“Nee, gisterenavond was ik nog niet op de hoogte van de beslissing die even later is genomen”, benadrukte de populaire T2 van de Buffalo’s. “Het gaf mij ook een raar gevoel, dus ik begreep ook wel jullie vragen. Ondertussen is Wim ontslagen en werd me gisterenavond ook nog gevraagd om vandaag de trainingsactiviteiten te organiseren en coördineren.”

Geen langdurige interim-opdracht dus, al weet Balette niet wanneer hij opnieuw zijn vertrouwde rol als T2 kan opnemen: “We richten ons nu op Oostende. Vandaag hebben we ons normale werk gedaan: we deelden de spelers op in een groep die zou revalideren, een groep die mocht recupereren en een groep die gewoon voluit kon trainen. Dat doe je normaal altijd daags na een match en dat automatisme hebben we niet gewijzigd.”

Anderzijds wilde de minzame Limburger ook nog even terugkomen op het ontslag van Wim De Decker die vorige zomer in de Ghelamco Arena aan de slag ging als vervanger van Balette: “Het ontslag van Wim doet me absoluut geen plezier. Op vraag van Michel Louwagie en Ivan De Witte hebben we ons na het ontslag van Laszlo Bölöni geëngageerd om de handdoek op te nemen en te strijden voor betere resultaten.”

“De statistieken zijn natuurlijk wat ze zijn en die vallen – zowel Europees en in de Jupiler Pro League– tegen. En dan weet je dat je zulke dingen kunt verwachten. Maar ik heb daardoor zeker plots niet beter kunnen slapen vorige nacht. Ik bekijk het ontslag van Wim zoals bij de vorige trainerswissels ook nu heel respectvol en wens hem veel succes toe in de toekomst.”

Voor Balette is het ook duidelijk dat zijn opdracht als T1 beperkt in de tijd zal blijven. Op zijn eigen vraag, zo blijkt: “Ik heb wel degelijk gevraagd dat er een nieuwe coach zal komen want ik heb geen ambities als T1. Ik wil de club helpen in deze moeilijke fase maar ik blijf dezelfde Peter Balette die al jaren dezelfde gedachten in zijn hoofd heeft.”

Tijdens de persconferentie bereikte het nieuws dat Mogi Bayat - makelaar van Hein Vanhaezebrouck - gesignaleerd was in de Ghelamco Arena ook de perszaal van het Gentse oefencomlex in Oostakker en dat zorgde bij Balette toch voor enige verbazing: “Ik dacht dat Hein nog herstellende was. Maar ik heb ook wel gemerkt dat zijn naam – naast die van enkele andere – werd gesuggereerd. Maar dit is voor mij toch een primeur. Ik sprak de laatste maanden met hem niet over voetbal, al stuurde ik hem ook wel een berichtje om hem beterschap te wensen. Ik word ook niet betrokken bij de keuze van de nieuwe trainer. Maar men zal ook wel weten hoe ik over Hein denk.”

“Succes nastreven is altijd de bedoeling van een bestuur dat een nieuwe trainer wil engageren. Welke club zoekt geen coach die dat succes kan leveren? Moeilijk dus om te zeggen wie AA Gent op dit moment nodig heeft. Ik ken Hein natuurlijk door en door. Maar weet je: elke coach heeft zijn specifieke kwaliteiten. Zelfs de groten der aarde hebben minpunten. Hein kent de club als geen ander. Beter dan wie ook, zelfs met al de nieuwelingen. Maar toch moet je steeds afwachten want we moeten de spiraal dringend omkeren.”