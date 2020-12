Barones voert al tien jaar strijd voor mentaal welzijn van jongeren: “Geloof me: de helft van de jongeren voelt zich niét goed”

Neen, ze mag er niet aan denken, hoeveel jongeren er op dit ogenblik onderdoor dreigen te gaan. Maar met alle middelen die ze heeft, tracht Ingrid De Jonghe (65) hen te bereiken. De Jonghe is juriste, criminologe, psychologe, gedragstherapeute én barones. Maar vooral: de oprichtster van TEJO, de inmiddels zestien huizen waar jongeren anoniem en gratis therapie krijgen van deskundige vrijwilligers. “We zien bijna elke dag mensen met zelfmoordgedachten. We gaan toch niet gewoon toekijken?”

Het plexiglas in de therapieruimte van TEJO Antwerpen (Therapie voor Jongeren) houdt mogelijks wel een ­virus, maar gelukkig geen passie tegen. Waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Ingrid ...