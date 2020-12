Philippe Clement denkt aan vers bloed tegen STVV (met match tegen Lazio in het achterhoofd): “Aantal jongens met kleine problemen”

Een competitiematch was nooit meer ondergeschikt voor Club Brugge. Voor de match van het jaar - van het decennium misschien - speelt Club Brugge zaterdag tegen Sint-Truiden. Verwacht wordt dat Clement een aantal sterkhouders aan de kant houdt. “We moeten met alles rekening houden”, klonk het tijdens zijn persbabbel.

Het was vrijdag al te lezen in onze krant: de verplaatsing naar Lazio van komende dinsdag kan Club Brugge naast de 1/8ste finale van de Champions League ook meteen 12,2 miljoen euro extra opleveren. Een ronde verdergaan op het kampioenenbal zou een primeur zijn voor blauw-zwart. Club droomt nu al van eeuwige glorie, maar zaterdag volgt er eerst nog een beetje zweet. Sint-Truiden brengt een bezoek aan Jan Breydel, al is die match meer dan ooit ondergeschikt aan de Champions League. “Hoe ik mijn ploeg ga opstellen? We moeten met alles rekening houden. De opeenvolging van wedstrijden, maar ook ook met wat mijn jongens al gespeeld hebben”, aldus Clement. Zeker is dat Deli en Diatta niet aantreden dit weekend. Zij zijn nog niet fit. Maar wie weet blijven ook sterkhouders à la Vormer langs de kant. “Er zijn een aantal jongens met kleinere probleempjes. Dat moeten we nog verder bekijken”, hield Clement zich op de vlakte.

Zakelijk drie puntjes pakken tegen STVV om dan met vertrouwen naar Rome te trekken: het lijkt een droomscenario. Clement beseft dat de match van dinsdag eentje voor de geschiedenisboeken kan zijn. “Het kan een historische match worden. We spelen alleszins niet met het mes op de keel, zoals dat in de kwalificatie soms het geval is. Dit is een wedstrijd die mijn spelers voor heel hun leven kunnen meenemen. Ik ga dat ook duidelijk maken aan hen. Voor bepaalde jongens komen er niet meer zo’n momenten in hun carrière. Eén match beslist of onze campagne goed, ofwel gewoon historisch wordt.” Club, dat het wat moeilijker had in de competitie, kan mogelijk vertrokken zijn na de zege tegen Zenit. Maar een déclic wil Clement dat niet noemen. “De zaken zijn minder zwart-wit dan ze altijd voorgesteld worden. Dat heb ik al een paar keer herhaald”, zegt de coach. “Moeskroen was moeilijk, maar het seizoen ervoor hadden we daar ook zo’n match. Je moet niet verwachte dat we daar altijd met ruime cijfers gaan winnen.”

Ondertussen is het afwachten waar (en of) De Ketelaere dit weekend speelt: tegen Zenit sleurde hij Club eigenhandig naar een ‘finale’ in Rome als diepe spits. De blonde knaap betekent goud voor Club Brugge, al blijft het opvallend dat blauw-zwart moet teruggrijpen naar een 19-jarige jongen als nummer 9 terwijl miljoenenaankopen zoals Okereke en Krmencik op de bank blijven. “Ik ga die vergelijking niet maken”, bleef Clement diplomatisch. “We zijn met iedereen hard aan het werken. Elke speler kan goede periodes met mindere afwisselen. Het is aan de jongens zelf om te blijven werken. En om klaar te zijn om dan in die elf te staan.”