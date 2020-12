Jambon voortaan ook Vlaams minister van Digitalisering

Vlaanderen heeft nu ook een minister van Digitalisering. Die bevoegdheid is namelijk toegevoegd aan de titulatuur van Vlaams minister-president Jan Jambon.

De eerste beslissing van de kersverse minister van Digitalisering is om alle digitale expertise van de Vlaamse overheid te bundelen in één agentschap met als werknaam ‘Digitaal Vlaanderen’. “Met dit nieuwe agentschap geven we de digitale transformatie een stevige duw. We zetten een turbo op de digitale overheid”, aldus Jambon.

Nieuw agentschap

Vanaf eind januari 2021 verhuizen de ICT-diensten en -oplossingen van het Facilitair Bedrijf naar het agentschap Informatie Vlaanderen. Diensten die facilitair van aard zijn of gericht op aankoop blijven bij het Facilitair Bedrijf.

Het nieuwe agentschap zal ook een nieuwe naam krijgen. Voorlopig is de werknaam ‘Digitaal Vlaanderen’. Administrateur-generaal Barbara Van Den Haute leidt het nieuwe agentschap.

“Ik ben ervan overtuigd dat door de krachten te bundelen we de dienstverlening verder zullen verbeteren en zo samen de digitale transformatie van de overheid kunnen realiseren”, zegt minister van Digitalisering Jan Jambon.