Cercle Brugge vist Kylian Hazard weer op

Cercle Brugge trekt vandaag op afzondering met Kylian Hazard als 1 van de 21 spelers. Coach Paul Clement selecteerde Hazard drie keer op rij niet omdat hij zich niet altijd even professioneel had gedragen. Veel fans schaarden zich achter de populaire Hazard, ook al omdat de resultaten met 3 op 15 de jongste weken wat tegenvielen. Hazard wordt nu weer in de armen gesloten en mag morgen tegen OHL bewijzen dat hij zijn lesje geleerd heeft. Ook Velkovski is terug nadat hij met de Bulgaarse ploeg in Hongarije corona opliep. Robbe Decostere, een van de spelers met de meeste minuten, liep een kuitbeenblessure op en is zes weken out.