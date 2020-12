Economische gevolgen van tweede golf zullen kleiner zijn

De economische klap van de tweede besmettingsgolf van de coronapandemie zal veel minder hard zijn dan die van de eerste. Dat verwacht de hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis, Koen De Leus. De Belgische bank stelde vrijdag haar economische vooruitzichten voor.

Door de tweede besmettingsgolf kon BNP Paribas Fortis een streep trekken door zijn verwachtingen van een verder herstel van het bruto binnenlands product (bbp) in het vierde kwartaal van dit jaar, na een groter dan verwachte heropleving in het derde kwartaal. Vooral de luchtvaart, handel, horeca en evenementensector hebben het weer moeilijk. Positief is wel dat er in de industrie nog geen omzetdaling is, zegt De Leus. “Bedrijven hebben zich na de eerste golf aangepast en strengere maatregelen in de bedrijfprocessen geïntegreerd. Dat weegt op de efficiëntie, maar operationeel blijft alles draaien.”

Daarnaast kunnen ook mobiliteitsdata een indicator zijn voor de evolutie van het bbp. BNP Paribas Fortis maakte een model om op basis van die data de economische krimp te voorspellen en in de voorbije kwartalen kwamen de resultaten in de buurt van de werkelijke bbp-dalingen. “Voor het vierde kwartaal zien we op basis van ons mobiliteitsmodel dat we gaan richting een krimp van 3 à 4 procent”, aldus De Leus.

Nog steeds beperkende maatregelen

Na de nieuwe dip van de economie in het vierde kwartaal (na die van de eerste coronagolf), verwacht BNP Paribas Fortis niet meteen een krachtig herstel in het eerste kwartaal van 2021, omdat de bank vermoedt dat er nog veel beperkende maatregelen van kracht zullen blijven. “Vanaf het tweede kwartaal verwachten we een stevig herstel van de vraag en dan een stevig verder herstel van de economie, om ergens tegen eind 2022 op hetzelfde niveau te komen als in het vierde kwartaal van 2019”, zegt De Leus. Met de brede uitrol van coronavaccins zou de economie weer definitief volledig opengesteld zijn vanaf eind 2021, klinkt het.

Voor België gaat BNP Paribas Fortis nu uit van een economische krimp met 7,2 procent voor heel 2020 en een herstel met 3 à 4 procent in 2021. Voor de eurozone stelt de bank een krimp met 7,5 procent in 2020 en een heropleving van 5,6 procent in 2021 in het vooruitzicht.